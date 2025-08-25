Noticias

Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 25 de agosto de EUR a BOB

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se cotiza en el día de hoy a 8,02 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,22% si se compara con los 8,04 bolivianos de la sesión previa.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un ascenso 1,79%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 8,89%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. La cifra de la volatilidad es de 17,3%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (12,95%), lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

