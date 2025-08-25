ATX terminó la jornada a la baja este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que terminó la jornada en los mercados del lunes 25 de agosto con leves caídas del 0,56%, hasta los 4.759,68 puntos. El índice llegó a un máximo de 4.806,06 puntos y la cifra mínima de 4.758,58 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX acumula una disminución 0,41%; pese a ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 28,82%. El ATX se sitúa un 1,84% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 32,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.