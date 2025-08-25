Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que inaugura la sesión del lunes 25 de agosto con leves ascensos del 0,25%, hasta los 24.931,20 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas anteriores, el índice bursátil invierte la cotización de la jornada anterior, donde obtuvo un descenso del 0,13%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia últimamente.

Con respecto a la última semana, el Nifty 50 acumula una subida 0,22% y en el último año acumula aún un ascenso del 0,65%. El Nifty 50 se sitúa un 2,76% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 12,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.