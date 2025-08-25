Noticias

AEX retrocede 0,2% al finalizar la jornada de este 25 de agosto

Cierre de operaciones AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el AEX, que cerró la sesión bursátil del lunes 25 de agosto con leves bajadas del 0,2%, hasta los 911,11 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 913,42 puntos y la cifra mínima de 910,46 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,32%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el AEX registra un incremento 1,58%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 0,04%. El AEX se sitúa un 3,95% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 14,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

HolandaMercadosBolsa de Valores de HolandaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

FTSEMIB IDX culmina la sesión con números a la baja este 25 de agosto

Cierre de operaciones FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

FTSEMIB IDX culmina la sesión

Principal índice de Bruselas registra ganancias al cierre del mercado este 25 de agosto

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Bruselas registra

Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 25 de agosto

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona pierden;

Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 25 de agosto

Cierre de sesión Swiss Market: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas caen; así fue

OMX Stockholm 30 pierde 0,78% tres el término de la jornada este 25 de agosto

Cierre de operaciones OMXS 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 pierde 0,78%