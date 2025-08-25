AEX retrocede 0,2% al finalizar la jornada de este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el AEX, que cerró la sesión bursátil del lunes 25 de agosto con leves bajadas del 0,2%, hasta los 911,11 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 913,42 puntos y la cifra mínima de 910,46 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,32%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el AEX registra un incremento 1,58%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 0,04%. El AEX se sitúa un 3,95% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 14,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.