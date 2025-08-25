Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 25 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el EuroStoxx 50, que terminó la jornada en los mercados del lunes 25 de agosto con descensos del 0,86%, hasta los 5.441,28 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 5.480,53 puntos y un volumen mínimo de 5.441,08 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula una subida 0,12% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 9,56%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,79% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 17,72% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.