Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Panamá

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Panamá este 23 de agosto:

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Panamá es de 80% durante el día y del 61% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

ClimaPanamáPanamáNoticias

Últimas Noticias

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de decentraland

La criptomoneda de decentraland se utiliza en su metaverso, donde puedes adquirir terrenos virtuales

Mercado de criptomonedas: cuál es

Se siente sismo de magnitud 4.6 en la ciudad de Quintero

En Chile los temblores son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Se siente sismo de magnitud

Cuál es la lectura y el evangelio del 23 de agosto

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración religiosa del día

Cuál es la lectura y

Conoce el clima de este día en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Plata: pronóstico