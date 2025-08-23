Noticias

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de decentraland

La criptomoneda de decentraland se utiliza en su metaverso, donde puedes adquirir terrenos virtuales

En el metaverso de Decentraland
En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para realizar cualquier tipo de compra, misma que es identificada con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la posibilidad de comprar terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna compañía . Al ser MANA la moneda virtual requerida para el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Precio de decentraland

El valor de la criptomoneda de decentraland para hoya las 10:00 horas (UTC) es de 0.3 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital sufrió un cambio del 9.1% en el último día , así como una variación del 1.23% en la última hora .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #110 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 5.902317 dólares por unidad.

¿Qué es una criptomoneda?

Las criptomonedas surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus monedas .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual provocó, en su momento, el aumento de su valor.

