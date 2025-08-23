Los podcasts más populares hoy en Spotify Ecuador

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Esta lista destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Ecuador.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en Ecuador

1. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

2. El Despertar del Alma

El Despertar del Alma es un viaje profundo hacia la expansión de la conciencia y la conexión espiritual. Exploramos temas como el despertar espiritual, la conciencia crística, el uso sagrado de plantas maestras, así como las enseñanzas de maestros ascendidos y prácticas de meditación ancestrales. Con un enfoque integrador entre sabiduría ancestral y espiritualidad contemporánea, este podcast ofrece herramientas, reflexiones y experiencias para quienes sienten el llamado hacia la iluminación del alma. Únete a la comunidad de Atman & I en atman.andi

3. Mentes Geniales

¡No romantices emprender! Eso de ser tu propio jefe suena súper seductor pero ¿Has pensado las responsabilidades que vienen con eso? Si no, te invito a escuchar ¡Chimba Emprender! el Podcast en el que con grandes empresarios destapamos estas verdades y revelamos los trucos que nos llevaron al éxito. ¿Te lo vas a perder?

4. Abierta Mente

Yoga, literatura, nutrición, crecimiento personal y vida plena. Alimentamos el alma a través de conversaciones y entrevistas llenas de contenido positivo. Quiero que podamos ser nuestra mejor versión y vivir más abiertamente. Comparto desde mi experiencia como profesora de yoga, comunicadora, mamá y empresaria. Y como no tengo todas las respuestas, invito a otros para complementen

5. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

6. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

7. Rubén Holgado

Rubén Holgado

8. Se Regalan Dudas

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Anúnciate en nuestros podcasts! Contáctanos en comercialdudasmedia.com¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.combuzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.comayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

10. IQ POTENCIADO

CEO OF IQPOTENCIADO Familia Nuevo Videos cada semana en nuestro canal de Youtube, Suscribanse a Nuestro canal de Youtube https:youtube.comiqpotenciado?sid6xgrUjtYmd_aaup Sé parte del cambio Tu apoyo puede marcar la diferencia. Con tu donación, nos ayudas a seguir creando contenido valioso y llevando este proyecto a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.