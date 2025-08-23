Noticias

Clima en Rosario: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, conoce el pronóstico del tiempo en Rosario para las próximas horas en este sábado.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Rosario es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 25% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 16 grados y un mínimo de 1 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, Rosario es también la tercera más poblada del país atras de Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

A lo largo del año, el clima en la capital registra temperaturas entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaRosarioNoticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en La Plata: pronóstico

Clima en Argentina: temperatura y probabilidad de lluvia para Córdoba este 23 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Argentina: temperatura y

Temblor de magnitud 4.0 sacude a la ciudad de Canela Baja

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Temblor de magnitud 4.0 sacude

Filmes para ver esta noche en Netflix Chile

Netflix busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Filmes para ver esta noche