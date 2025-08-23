Clima en Rosario: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de agosto

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, conoce el pronóstico del tiempo en Rosario para las próximas horas en este sábado.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Rosario es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 25% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 16 grados y un mínimo de 1 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, Rosario es también la tercera más poblada del país atras de Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

A lo largo del año, el clima en la capital registra temperaturas entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.