Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este sábado en La Plata, Argentina.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 14%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 5 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Ubicada a 56 km al sudeste de Buenos Aires la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante del país en el negocio de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.