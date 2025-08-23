Noticias

Clima en La Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este sábado en La Plata, Argentina.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 14%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 5 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Ubicada a 56 km al sudeste de Buenos Aires la “ciudad de los estudiantes” es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cursos que la convierten en la quinta capital más importante del país en el negocio de “Turismo de Reuniones”.

Una de las características de La Plata es que la mayor parte del año presenta un clima nublado, sus inviernos son fríos y con vientos, mientras que los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaLa PlataNoticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Clima en Rosario: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Rosario: temperatura y

Clima en Argentina: temperatura y probabilidad de lluvia para Córdoba este 23 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Argentina: temperatura y

Temblor de magnitud 4.0 sacude a la ciudad de Canela Baja

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Temblor de magnitud 4.0 sacude

Filmes para ver esta noche en Netflix Chile

Netflix busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Filmes para ver esta noche