Noticias

PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 21 de agosto

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el PSI 20, que empieza la jornada del jueves 21 de agosto con leves ascensos del 0,43%, hasta los 8.020,36 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días pasados, el índice suma cinco jornadas seguidas de números positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el PSI 20 acumula un incremento 3,85%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 19,43%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

PortugalMercadosBolsa de Valores de PortugalaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Se siente temblor de magnitud 4.1 en la ciudad de Ancud

El sismo se registró a las 04:12 horas a 141.0 kilómetros de distancia de Ancud y tuvo una profundidad de 29.0 kilómetros

Se siente temblor de magnitud

Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 22 de agosto

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng cerró operaciones/la jornada

Índice ATX este 22 de agosto: pierde 0,38% al comienzo de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 22 de

Apertura del OMX Stockholm 30 este 22 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del OMX Stockholm 30

Apertura del RTSI: a la baja este 21 de agosto

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI: a la