Principal índice italiano registra ganancias de 0,69% al cierre de la sesión de este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el FTSE MIB IDX, que terminó rueda bursátil del viernes 22 de agosto con incrementos del 0,69%, hasta los 43.310,28 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 43.564,12 puntos y un mínimo de 42.928,94 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,46%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un incremento 1,54%, por ello desde hace un año acumula aún una subida del 30,02%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

