Índice ATX este 22 de agosto: pierde 0,38% al comienzo de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el ATX, que comienza rueda bursátil del viernes 22 de agosto con ligeras caídas del 0,38%, hasta los 4.792,72 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice cambia el sentido del dato anterior, donde marcó un incremento del 0,83%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia definida en las últimas fechas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el ATX registra una disminución 1,1%; pese a ello en el último año aún mantiene un ascenso del 29,89%. El ATX se sitúa un 1,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 33,05% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).