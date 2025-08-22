El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra a la alza este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el OMXS 30, que acabó la sesión del viernes 22 de agosto con notables ascensos del 1,62%, hasta los 2.689,35 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 2.690,79 puntos y un volumen mínimo de 2.641,68 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,83%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el OMXS 30 anota una subida 1,84%, por lo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 5,85%. El OMXS 30 se sitúa un 2,65% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 23,6% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).