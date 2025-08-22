Noticias

Clima en La Plata: la previsión meteorológica para este 22 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 22 de agosto, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en La Plata.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en La Plata habrá un 72% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 16 centígrados y una mínima de 6°. La nubosidad será del 79% y por la noche habrá una probabilidad del 1% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos son fríos y con viento. A lo largo del año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en pocas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaLa PlataNoticias

Últimas Noticias

Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 22 de agosto

La Iglesia Católica publica aquellos pasajes de la Biblia correspondientes al día

Cuáles son las lecturas y

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.8 en San Antonio

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Nuevo sismo sacude a Chile:

Cierre del índice Nikkei 225 este 22 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice Nikkei 225

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,82% al cierre de este 22 de agosto

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index:

¿Cómo estará el clima en Rosario?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en