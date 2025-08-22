Cierre del índice Nikkei 225 este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el Nikkei 225, que acabó la sesión del viernes 22 de agosto con una variación del 0,06%, hasta los 42.586,48 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 42.720,57 puntos y un volumen mínimo de 42.331,39 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 1,83%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 21,59%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,58% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 36,77% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).