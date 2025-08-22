Noticias

BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 21 de agosto

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BEL-20 INDEX, que empieza rueda bursátil del jueves 21 de agosto con leves subidas del 0,34%, hasta los 4.835,48 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas pasadas, el selectivo suma dos sesiones sucesivas de ganancias.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca una subida 1,18%, de modo que en el último año aún mantiene un incremento del 17,04%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un un conjunto de activos, por lo que recopila datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

BélgicaMercadosBolsa de Valores de BélgicaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Índice ATX este 22 de agosto: pierde 0,38% al comienzo de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 22 de

Apertura del OMX Stockholm 30 este 22 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del OMX Stockholm 30

Apertura del RTSI: a la baja este 21 de agosto

Inicio de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI: a la

Apertura del AEX neerlandés este 22 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del AEX neerlandés este

Apertura del Swiss Market este 22 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del Swiss Market este