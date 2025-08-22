Apertura del Swiss Market este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del viernes 22 de agosto con una variación del 0,11%, hasta los 12.228,66 puntos, tras la apertura. Con respecto a días previos, el índice bursátil encadena dos fechas sucesivas de bajada.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market marca un incremento 1,28%; aunque en términos interanuales aún conserva un descenso del 0,38%. El Swiss Market se sitúa un 7,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 12,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.