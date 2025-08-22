Apertura del OMX Stockholm 30 este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin cambios para el OMXS 30, que inaugura la jornada financiera del viernes 22 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 2.647,62 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con jornadas previas, el índice bursátil corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 anota un incremento 0,26%, por ello desde hace un año mantiene aún un ascenso del 4,2%. El OMXS 30 se sitúa un 4,16% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.