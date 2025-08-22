Apertura del FTSE MIB IDX este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del viernes 22 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 42.996,71 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice bursátil invierte el valor de la sesión previa, donde marcó un ascenso del 0,36%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia estable últimamente.

Teniendo en cuenta la última semana, el FTSE MIB IDX marca una subida 0,8%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 29,08%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,06% por debajo de su máximo del presente año (43.021 puntos) y un 31,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).