Apertura del AEX neerlandés este 22 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el AEX, que inaugura la sesión bursátil del viernes 22 de agosto con una variación del 0,13%, hasta los 906,38 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, el selectivo acumula dos fechas seguidas en números rojos.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX registra un ascenso 1,18%; por el contrario desde hace un año acumula aún una bajada del 0,17%. El AEX se sitúa un 4,44% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.