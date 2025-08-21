Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 21 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión positiva para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada en los mercados del jueves 21 de agosto con ascensos del 1,43%, hasta los 23.962,13 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 24.011,50 puntos y un mínimo de 23.739,83 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución 1,14% aunque, por el contrario, desde hace un año todavía mantiene un incremento del 14,82%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,13% por debajo de su máximo del presente año (24.482,52 puntos) y un 37,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.