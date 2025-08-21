Pronóstico del clima en Rosario para este 21 de agosto

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este jueves en Rosario.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Rosario es de 1% durante el día y del 18% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 23% en el transcurso del día y del 38% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 21 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Rosario tiene un clima muy particular con veranos despejados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, parcialmente nublados y fríos. A lo largo del año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en algunas ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes tienen pensada una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.