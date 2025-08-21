Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 21 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión del jueves 21 de agosto con ligeras descensos del 0,55%, hasta los 42.650,99 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 42.926,11 puntos y un volumen mínimo de 42.564,30 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 0%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 22,45%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.714,31 puntos) y un 36,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.