MOEX Russia Index va a la baja al inicio de la jornada de este 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 20 de agosto con bajadas del 0,84%, hasta los 2.940,78 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con jornadas anteriores, el índice bursátil invierte el resultado de la jornada anterior, donde finalizó con un incremento del 2,02%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida recientemente.

En la última semana, el MOEX Russia Index acumula un descenso 1,08%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 10,45%. El MOEX Russia Index se sitúa un 11,59% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 11,31% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.