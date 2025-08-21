FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 21 de agosto

Apertura en positivo para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del jueves 21 de agosto con leves incrementos del 0,25%, hasta los 42.972,84 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el índice cambia el sentido del dato previo, cuando se saldó con una bajada del 0,89%, demostrándose incapaz de asentar una clara tendencia recientemente.
Teniendo en cuenta la última semana, el FTSE MIB IDX marca una subida 1,87% y desde hace un año aún conserva un incremento del 29%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,11% por debajo de su máximo del presente año (43.021 puntos) y un 31,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que recopila datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).