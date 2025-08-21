BIST 100: el principal índice de Turquía cierra al alza este 21 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el BIST 100, que cerró la sesión de mercado del jueves 21 de agosto con ascensos del 1,49%, hasta los 11.300,12 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 11.302,85 puntos y la cifra mínima de 11.134,73 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,49%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 registra un incremento 4,39%, por ello desde hace un año mantiene aún una subida del 12,39%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.