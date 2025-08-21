BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión del miércoles 20 de agosto con subidas del 0,48%, hasta los 4.818,89 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el selectivo invierte el resultado de la jornada previa, donde acabó con una bajada del 0,71%, sin lograr establecer una tendencia estable en los últimos días.

Con respecto a la última semana, el BEL-20 INDEX anota una subida 1,53%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 17,16%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.