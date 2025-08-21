Apertura del índice BSE Sensex 30 este 21 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión de leves movimientos para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del jueves 21 de agosto con una variación del 0,11%, hasta los 81.946,96 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice bursátil acumula seis fechas sucesivas en verde.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una subida 1,75% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 1,89%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,51% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 12,27% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).