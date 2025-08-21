Apertura del Euro Stoxx 50 este 21 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que comienza rueda bursátil del jueves 21 de agosto con una variación del 0,06%, hasta los 5.468,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas previas, el indicador encadena dos jornadas sucesivas de números negativos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un incremento 0,63% y en el último año aún acumula un ascenso del 11,64%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 18,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.