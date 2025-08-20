Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 2,99% al cierre de este 20 de agosto

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del miércoles 20 de agosto con grandes descensos del 2,99%, hasta los 23.625,44 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 24.309,27 puntos y un mínimo de 23.620,24 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,83%.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución 3,06%; pese a ello en el último año todavía mantiene un incremento del 10,94%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,5% por debajo de su máximo del presente año (24.482,52 puntos) y un 35,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, hay que mencionar el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el más notable de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más influyentes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Argentina: las predicciones del tiempo en Córdoba este 20 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Argentina: las predicciones del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Rosario: el estado del tiempo para este 20 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: el estado

El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India