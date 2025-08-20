RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el RTSI (Russia), que acabó la jornada financiera del miércoles 20 de agosto con leves caídas del 0,6%, hasta los 1.155,75 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 1.167,22 puntos y un volumen mínimo de 1.148,82 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,58%.

En la última semana, el RTSI (Russia) marca una disminución 1,77% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva una subida del 26,22%. El RTSI (Russia) se sitúa un 8,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 35,33% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).