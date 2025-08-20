Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 20 de agosto?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Mendoza.

En Mendoza se espera una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 5% durante el día y del 4% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 45% en el transcurso del día y del 94% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 5.

El pronóstico del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por tener veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus peculiaridades es que todo el año está seco. La temperatura varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores temporada para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se vuelve muy caluroso.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.