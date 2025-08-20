Noticias

Nifty 50 este 20 de agosto: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión de alzas para el Nifty 50, que acabó rueda bursátil del miércoles 20 de agosto con leves ascensos del 0,28%, hasta los 25.050,55 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 25.088,70 puntos y un volumen mínimo de 24.929,70 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,63%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 marca un incremento 2,3%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 2,08%. El Nifty 50 se sitúa un 2,29% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,44% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

