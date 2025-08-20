Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 20 de agosto de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,68 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,17% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando cotizó a 42,60 córdobas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una subida 0,35%, por lo que desde hace un año acumula aún un incremento del 6,56%.

Analizando este dato con el de días pasados, encadenó dos fechas sucesivas de ganancias. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, es sutilmente inferior a los números logrados para el último año (10,45%), así que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.