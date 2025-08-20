Noticias

La serie Andor entre los títulos de Disney+ que lideran el ranking de series más vistas

La plataforma de streaming se fortalece entre los favoritos con series que combinan innovación y entretenimiento, destacándose en el retador mercado actual

Por Ricardo Piña

Guardar
Captura del tráiler oficial de
Captura del tráiler oficial de Andor

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming.

Aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Apple ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Las series más exitosas del momento de Disney+

Ironheart se encuentra entre los
Ironheart se encuentra entre los títulos más vistos de Disney+. (Captura de tráiler oficial)

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

1.- Andor

2.- Ironheart

3.- Eyes of Wakanda

4.- Daredevil: Born Again

5.- Marvel Zombies

6.- Dancing with the Stars

7.- Phineas and Ferb

8.- Futurama

9.- The Mandalorian

10.- Agatha All Along

Esto ofrece el servicio de Disney+

Los Simpson tiene una gran
Los Simpson tiene una gran variedad de capítulos. (Disney+)

The Walt Disney Company, ofrece un extenso catálogo de películas, series y documentales de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star+ y National Geographic.

Lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, Disney+ rápidamente expandió su presencia a los Países Bajos y España. Sin embargo, no fue hasta finales de 2020 que la plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe, con la excepción de Cuba.

En sus inicios, Disney+ se propuso albergar 500 películas y 7 mil episodios de programas de televisión, además de lanzar cuatro películas originales y cinco programas de televisión. Un ejemplo destacado de su contenido original es la serie The Mandalorian, que tuvo un costo de producción cercano a los 100 millones de dólares.

La plataforma permite a sus usuarios ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y ofrece la posibilidad de crear hasta siete perfiles diferentes. Esta funcionalidad busca mejorar la experiencia del usuario al permitir el acceso a múltiples miembros de una familia o grupo.

Disney+ ha buscado consolidarse en el competitivo mercado del streaming, enfrentándose a otras plataformas líderes. La caída en el número de suscriptores podría reflejar los desafíos que enfrenta en un sector en constante evolución y con una creciente oferta de servicios similares.

Temas Relacionados

SeriesSeries Disney+Disney+StreamingNoticias

Últimas Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 20 de agosto

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de Corea del

Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,24% este 20 de agosto

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del Nikkei 225 a

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: el pronóstico

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana de este miércoles 20 de agosto

En los últimos días las temperaturas de la capital han oscilado entre mínimas de aproximadamente 24 °C y máximas cercanas a los 33 °C, con una media alrededor de 25.7 °C

Predicción del clima: estas son

Clima en Asunción: el pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de agosto

En las últimas semanas, el clima en Asunción ha presentado condiciones variables típicas de la transición estacional en la región

Clima en Asunción: el pronóstico