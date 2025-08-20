Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 20 de agosto

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 20 de agosto con grandes descensos del 2,46%, hasta los 3.099,20 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice cambia el sentido del resultado anterior, cuando marcó un incremento del 1,5%, sin poder establecer una clara tendencia recientemente.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI acumula una bajada 2,84%; por contra en términos interanuales aún conserva una subida del 15,81%. El KOSPI se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 35,12% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: el pronóstico

La serie Andor entre los títulos de Disney+ que lideran el ranking de series más vistas

La plataforma de streaming se fortalece entre los favoritos con series que combinan innovación y entretenimiento, destacándose en el retador mercado actual

La serie Andor entre los

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana de este miércoles 20 de agosto

En los últimos días las temperaturas de la capital han oscilado entre mínimas de aproximadamente 24 °C y máximas cercanas a los 33 °C, con una media alrededor de 25.7 °C

Predicción del clima: estas son

Clima en Asunción: el pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de agosto

En las últimas semanas, el clima en Asunción ha presentado condiciones variables típicas de la transición estacional en la región

Clima en Asunción: el pronóstico

Clima en Montevideo: el estado del tiempo para este 20 de agosto

En los últimos días, el clima en la capital ha sido variable, con condiciones típicas de la transición hacia la primavera

Clima en Montevideo: el estado