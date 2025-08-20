El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del miércoles 20 de agosto con grandes descensos del 2,46%, hasta los 3.099,20 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice cambia el sentido del resultado anterior, cuando marcó un incremento del 1,5%, sin poder establecer una clara tendencia recientemente.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI acumula una bajada 2,84%; por contra en términos interanuales aún conserva una subida del 15,81%. El KOSPI se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 35,12% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.