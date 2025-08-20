Dólar: cotización de cierre hoy 20 de agosto en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,31% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 36,51 córdobas.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 0,34%; sin embargo en el último año todavía mantiene un descenso del 0,02%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, acumuló dos sesiones consecutivas en valores positivos. En la última semana la volatilidad fue de 7,11%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (7,84%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.