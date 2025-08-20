Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 20 de agosto en Honduras

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 25,91 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,16% comparado con los 25,95 lempiras de la jornada anterior.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,73%; pese a ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 4,51%.

Comparando este dato con el de días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó un ascenso del 1,12%, mostrando recientemente una ausencia de continuidad en los resultados. En la última semana la volatilidad fue claramente inferior a la acumulada en el último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

