Noticias

Cotización del Nikkei del 20 de agosto

Cierre de operaciones Nikkei: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei, que terminó la sesión de mercado del miércoles 20 de agosto con bajadas del 1,45%, hasta los 42.913,99 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 43.425,78 puntos y un volumen mínimo de 42.724,15 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei marca una bajada 0,83%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 22,3%. El Nikkei se sitúa un 1,83% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 37,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

El principal índice de Corea de Sur este 20 de agosto: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 0,68%

Cierre de sesión KOSPI: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El principal índice de Corea

Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 20 de agosto

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración religiosa del día

Cuáles son las lecturas: el

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 2,99% al cierre de este 20 de agosto

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Argentina: las predicciones del tiempo en Córdoba este 20 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Argentina: las predicciones del tiempo