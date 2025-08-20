Cotización del Nikkei del 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei, que terminó la sesión de mercado del miércoles 20 de agosto con bajadas del 1,45%, hasta los 42.913,99 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 43.425,78 puntos y un volumen mínimo de 42.724,15 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei marca una bajada 0,83%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 22,3%. El Nikkei se sitúa un 1,83% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 37,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.