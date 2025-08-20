Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,24% este 20 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del miércoles 20 de agosto con bajadas del 1,24%, hasta los 43.005,13 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días previos, el indicador suma dos fechas seguidas en negativo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 acumula un descenso 0,62%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un ascenso del 22,56%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,62% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 38,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.