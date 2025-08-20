Noticias

Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,24% este 20 de agosto

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del miércoles 20 de agosto con bajadas del 1,24%, hasta los 43.005,13 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días previos, el indicador suma dos fechas seguidas en negativo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 acumula un descenso 0,62%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un ascenso del 22,56%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,62% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 38,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 20 de agosto

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de Corea del

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: el pronóstico

La serie Andor entre los títulos de Disney+ que lideran el ranking de series más vistas

La plataforma de streaming se fortalece entre los favoritos con series que combinan innovación y entretenimiento, destacándose en el retador mercado actual

La serie Andor entre los

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana de este miércoles 20 de agosto

En los últimos días las temperaturas de la capital han oscilado entre mínimas de aproximadamente 24 °C y máximas cercanas a los 33 °C, con una media alrededor de 25.7 °C

Predicción del clima: estas son

Clima en Asunción: el pronóstico del tiempo para este miércoles 20 de agosto

En las últimas semanas, el clima en Asunción ha presentado condiciones variables típicas de la transición estacional en la región

Clima en Asunción: el pronóstico