Noticias

Apertura de mercados:PSI 20 gana 1,05% este 19 de agosto

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el PSI 20, que empieza la jornada del martes 19 de agosto con notables subidas del 1,05%, hasta los 7.962,93 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas pasadas, el índice suma tres fechas sucesivas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 marca un incremento 2,68% y en el último año aún mantiene un ascenso del 19,83%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

