Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 18 de agosto

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el PSI 20, que inaugura la sesión de mercado del lunes 18 de agosto con notables ascensos del 1,28%, hasta los 7.880,25 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el índice acumula dos jornadas consecutivas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 marca una subida 1,75% y en el último año mantiene aún un ascenso del 18,07%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Portugal Mercados Bolsa de Valores de Portugal acciones Apertura

