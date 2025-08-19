Principal indicador de la eurozona gana impulso y cierra la sesión en terreno positivo este 19 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada en los mercados del martes 19 de agosto con ascensos del 0,94%, hasta los 5.485,50 puntos. El índice marcó un máximo de 5.489,46 puntos y un mínimo de 5.438,98 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,92%.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 marca una subida 2,8%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 11,74%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 18,68% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.