Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana de este miércoles 20 de agosto

En los últimos días las temperaturas de la capital han oscilado entre mínimas de aproximadamente 24 °C y máximas cercanas a los 33 °C, con una media alrededor de 25.7 °C

Por Omar López

La capital cubana comienza su temporada húmeda de mayo a octubre. (wikimedia)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por diversas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas y da pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en el corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

En este contexto, te dejamos el estado del tiempo para La Habana.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 28%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 13%, con una nubosidad del 71%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en La Habana (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en La Habana

La Habana, principal polo turístico y capital de Cuba, se caracteriza por tener un clima de sabana tropical debido a la posición geográfica que la isla tiene dentro del llamado “cinturón de los vientos alisios” y por la calidez de las corrientes del océano.

En la capital cubana el invierno no es tan extremo y para prueba de ello se tiene que la temperatura mínima récord ha sido de 3,2 grados el pasado 30 de enero de 2022; mientras que máxima en la ciudad fue de 38,2 grados en septiembre de 2015.

En cuanto a las lluvias, estas son más frecuentes entre los meses de septiembre y octubre, época en la que las tormentas tropicales y los huracanes suelen golpear a la isla; mientras que en marzo y mayo hay muy poca probabilidad de que haya precipitaciones.

El récord de temperatura mínima registrada en la capital cubana había sido hasta este año la de 4 grados centígrados ocurrida en enero de 2010 en el área del Aeropuerto Internacional José Martí, no obstante, el 30 de enero de 2022 descendió hasta los 3,2 grados.

En contraste, la temperatura más alta registrada en la ciudad es de 38.2 grados, alcanzada desde septiembre de 2015 y que a la fecha no ha sido superada.

Cuál es el tipo de clima en Cuba

La calidez de las corrientes del océano hacen de La Habana un lugar con un clima único. (EFE)

Cuba, llamado oficialmente como República de Cuba, es un país isleño asentado en las Antillas del Mar Caribe; consta de 15 provincias más La Habana como la capital y ciudad con mayor población.

El clima de Cuba es de tipo tropical y generalmente está dividido en dos temporadas: la seca, que va del mes de noviembre a abril, cuando se registran temperaturas mínimas de entre los 18 y 21 grados, mientras que las máximas alcanzan los 27 grados.

Por otro lado, la temporada de más calor y precipitaciones ocurren entre los meses de mayo a octubre, cuando las temperaturas máximas rondan los 20 o 31 grados; además, entre septiembre y noviembre es habitual la presencia de ciclones y huracanes.

El archipiélago cubano también se caracteriza por tener una humedad relativamente alta, con promedios cercanos al 90%, lo que ocasiona que gran parte del año haya una intensa sensación de calor.

La temperatura máxima récord en el país la tiene el poblado de Veguitas, en Granma, cuando el 11 de abril de 2020 el termómetro marcó 39.3 grados; en contraste, la mínima marca la tiene Baiona, cuando el 8 de febrero de 1996 cayó históricamente hasta los 0.6 grados.

