Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Argentina

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están la lista de los 10 podcast más reproducidos en Spotify Argentina de este martes 19 de agosto.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en Argentina

1. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

2. Veto y Fer, el podcast.

Fer con Veto, Veto con Fer. vetoyfer charlan sobre diferentes temas y situaciones que no son para ser contadas en un reel de un minuto y medio. Episodios donde cuentan temas personales: Lo que los une, los alegra y los enoja del otro. Veto y Fer son un matrimonio que hacen humor en redes sociales sobre el cotidiano de sus días y vida juntos. Con el correr de los meses, crearon una hermosa comunidad que disfruta de lo simple como lo es ir de compras, limpiar la casa o una conversación sobre un tema que los convoca y les llama la atención.

3. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

4. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

5. MegaTrip Podcast

Sofi Jujuy te invita a despegar con ella en su Mega Trip, un espacio para conversar y conocer historias llenas de magia, coraje y valentía. La vida no es maravillosa todo el tiempo, lo maravilloso es cómo cada uno de nosotros aprende a sobreponerse a las situaciones difíciles y a convertirlas en un viaje. En su propio Mega Trip.

6. Anécdotas - Nicolás De Tracy

En este programa Nicolás de Tracy junto a Cristian Condomí, Juampi Carbonetti y Conrado Ares relatan las más increíbles anécdotas enviadas por la gente, para la gente. nicolasdetracy; criscondomi; juampicarbonetti; conr.ado ;

7. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

8. Perros de la Calle

Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez y Harry Salvarrey en Urbana Play 104.3 FM.

9. Paren La Mano

Los episodios COMPLETOS de Paren La Mano. Con Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Alfred Montes de Oca. Lunes a viernes de 19 a 21 por Vorterix.

10. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales hechos, procesos y personalidades de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.