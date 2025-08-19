HUNTR/X y su éxito “Golden” lideran las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos

"Las guerreras k-pop", encabezan el listados de la mejores canciones para escuchar en Apple en EEUU. (Netflix)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada.

Sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Golden

"Las guerreras k-pop", se mantienen en el primer lugar, destacando entre otros artistas. (Netflix)

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

El tema de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se mantiene en primer lugar.

2. What I Want

Morgan Wallen ha logrado inundar este listado, llegando hasta el segundo lugar con su éxito "What I Want". (Foto AP/Mark Humphrey, archivo)

Morgan Wallen y Tate McRae

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen y Tate McRae. Quizás por esto es que What I Want debuta en el ranking directamente en la segunda posición.

3. It Depends (feat. Bryson Tiller)

Chris Brown se mete en el tercer puesto con su canción "It Depends". (REUTERS/Mike Blake)

Chris Brown

It Depends (feat. Bryson Tiller) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Chris Brown está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Just In Case

Nuevamente Morgan Wallen, aparece en este ranking, esta vez en la cuarta posición. (Foto AP/George Walker IV, archivo)

Morgan Wallen

Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Just In Case, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. I’m The Problem

Morgan Wallen se lleva el quinto lugar de este Top 10, con su melodía "I'm The Problem". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Morgan Wallen

I’m The Problem de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 6 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. Soda Pop

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

Lo más nuevo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast, Soda Pop, entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. Your Idol

Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast

El sencillo más reciente de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Your Idol entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. YUKON

Justin Bieber

YUKON de Justin Bieber se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la octava posición.

9. I Got Better

Morgan Wallen

I Got Better no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. How It’s Done

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

El que fuera un exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EEUU, con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.