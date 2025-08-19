HUNTR/X y su éxito “Golden” lideran las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada.
Sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.
Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.
Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados
1. Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
El tema de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se mantiene en primer lugar.
2. What I Want
Morgan Wallen y Tate McRae
Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen y Tate McRae. Quizás por esto es que What I Want debuta en el ranking directamente en la segunda posición.
3. It Depends (feat. Bryson Tiller)
Chris Brown
It Depends (feat. Bryson Tiller) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Chris Brown está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
4. Just In Case
Morgan Wallen
Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Just In Case, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?
5. I’m The Problem
Morgan Wallen
I’m The Problem de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 6 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.
6. Soda Pop
Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast
Lo más nuevo de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast, Soda Pop, entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?
7. Your Idol
Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast
El sencillo más reciente de Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Your Idol entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
8. YUKON
Justin Bieber
YUKON de Justin Bieber se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la octava posición.
9. I Got Better
Morgan Wallen
I Got Better no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.
10. How It’s Done
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
El que fuera un exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.
La música latina rompe récords en EEUU
En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).
Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.
La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EEUU, con un aumento interanual del 5,8%.
Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.
En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.