Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 0,78% este 19 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Russell 2000, que terminó la jornada del martes 19 de agosto con bajadas del 0,78%, hasta los 2.276,61 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.300,51 puntos y la cifra mínima de 2.272,86 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

En la última semana, el Russell 2000 anota una bajada del 0,27%. El Russell 2000 se sitúa un 2,21% por debajo de su máximo del presente año (2.328,06 puntos) y un 29,3% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.