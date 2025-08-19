Noticias

FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en el cierre de mercados de este 19 de agosto

Cierre de sesión FTSE MIB IDX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el FTSE MIB IDX, que cerró la jornada financiera del martes 19 de agosto con ascensos del 0,89%, hasta los 43.021,22 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 43.029,30 puntos y un mínimo de 42.738,58 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,68%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un incremento 3,46%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 29,32%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

ItaliaMercadosBolsa de Valores de ItaliaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Cierre del BIST 100 este 19 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Cierre del BIST 100 este

Euro: cotización de apertura hoy 19 de agosto en Canadá

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 19 de agosto de USD a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 19 de agosto de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del

Valor de apertura del dólar en Honduras este 19 de agosto de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar