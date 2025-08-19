Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de agosto en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 7,99 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,45% si se compara con los 7,88 bolivianos de la sesión previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un incremento 1,18% y en el último año todavía mantiene una subida del 7,42%.

Si comparamos el valor con días anteriores, invirtió la cotización de la jornada previa, en el que se saldó con un descenso del 2,23%, sin poder establecer una tendencia definida en fechas recientes. La cifra de la volatilidad fue de 21,13%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (12,82%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Efemérides 20 de agosto: ¿Qué pasó un día como este miércoles?

Sucesos que cambiaron el camino de la humanidad y que se conmemoran hoy

Efemérides 20 de agosto: ¿Qué

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 20 de agosto

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del día: conoce los

Los mejores podcasts de Spotify Chile para escuchar este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los mejores podcasts de Spotify

Dólar: cotización de cierre hoy 19 de agosto en Uruguay

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Brasil: cotización de cierre del euro hoy 19 de agosto de EUR a BRL

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de cierre del